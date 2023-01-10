Кузбасские власти рассказали о новых авиарейсах в 2023 году

Фото: телеграм-канал Андрея Панова

В 2023 году в аэропортах Кузбасса появятся новые субсидируемые авиарейсы. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Панов.

С 1 апреля из Кемерова можно будет улететь в Сургут, а с 1 мая также в Читу, Уфу и Горно-Алтайск. Из Новокузнецка появятся рейсы в Иркутск и Махачкалу.

Замгубернатора напомнил, что субсидируемые рейсы отличаются от коммерческих стабильной стоимостью билета. Размер тарифа не превышает определенный уровень, а остальная часть возмещается государственной субсидией. Сейчас из Кузбасса выполняются субсидируемые рейсы в Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Омск, Сочи. Из Новокузнецка также с начала 2023 года дважды в неделю летают самолеты в Сургут и Тюмень.

- Например, цена билета на субсидируемый рейс из Кемерова до Новосибирска не может превышать 2 258 рублей, а на коммерческий может доходить до 10 тысяч рублей. Для того, чтобы авиакомпании не работали в убыток, им и предоставляются субсидии из бюджета, - пояснил Андрей Панов.