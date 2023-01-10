Житель Кузбасса разбил окно в кафе и пробрался внутрь, не дождавшись открытия

Фото: Управление Росгвардии Кузбасса

В Прокопьевске Росгвардейцы задержали мужчину, который забрался в кафе через разбитое окно. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Вызов сигнализации сработал рано утром в одном из пунктов общественного питания на улице Вокзальной. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место и обнаружил в кафе разбитое окно. Внутри находился нетрезвый 37-летний мужчина – он выпивал и закусывал. Кроме того, выяснилось, что горожанин забрал из кассы кафе 300 рублей.

Росгвардейцы задержали мужчину и передали его сотрудникам органов внутренних дел.