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НовостиПроисшествия10 января 2023 4:04

Жителя Кузбасса приговорили к исправительным работам за распространение интимного видео

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

24-летнего жителя города Топки осудили за распространение интимного видео с участием своей бывшей девушки. Об этом рассказали в Мариинском городском суде.

Молодой мужчина стразу же после освобождения из мест лишения свободы, где он отбывал срок за убийство, грабеж и кражи, познакомился и стал проживать с девушкой из Мариинска. Когда он уехал на работу вахтовым методом, возлюбленная присылала ему видео интимного характера. Топкинец обещал удалить файлы после просмотра, но не сделал этого. Вернувшись с вахты, мужчина приревновал подругу к другому и разорвал отношения. Чтобы отомстить бывшей сожительнице, он выложил интимное видео с ее участием в социальных сетях. Ролик собрал более 100 просмотров и множество комментариев, которые оставляли, в том числе знакомые девушки. По словам пострадавшей, из-за случившегося с ней перестали общаться ее родные, а ей самой пришлось уехать из города.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ.