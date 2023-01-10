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НовостиОбщество10 января 2023 4:59

Массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Кузбассе 11 февраля

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2022» пройдет в Кузбассе 11 февраля. Центральный старт в этот день состоится в Кемерове, сообщил министр физической культуры и спорта Сергей Мяус в прямом эфире ЦУР Кузбасса.

В областной столице массовый забег пройдет на стадионе «Локомотив». Организаторы ожидают, что в гонке примут участие большое количество лыжников.

Напомним, что выйти на старт может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться и предоставить ряд документов.