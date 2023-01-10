Алексей Гордеев и Борис Листов обсудили итоги работы Россельхозбанка за 2022 год

На рабочей встрече в Государственной Думе вице-спикер ГД и Председатель Правления РСХБ обсудили выполнение целевых показателей Россельхозбанка по финансированию агропромышленного комплекса страны.

В 2022 году Россельхозбанк профинансировал сезонные полевые работы в объеме 700 млрд рублей, что на 32% превышает результат 2021 года. Также РСХБ на 21% увеличил выдачу заемных средств АПК по льготной ставке – до 641 млрд рублей (выше на 44% результата прошлого года). Доля банка в выдачах кредитов на сезонные полевые работы на рынке составляет около 70%. А в ряде регионов РСХБ стал единственным банком, который финансирует это направление.

Алексей Гордеев отметил, что Россельхозбанк сохраняет лидирующую позицию в кредитовании сельхозпроизводителей.

- При этом важно, что РСХБ занимается не только кредитно-финансовой политикой, но и решает социальные задачи в регионах, способствует развитию сельских территорий и повышению интереса людей к фермерской продукции, – заявил он.

В 2022 году Россельхозбанк расширил участие в льготном финансировании АПК, первым подписав соглашение с Министерством сельского хозяйства по программе льготного кредитования системообразующих предприятий. При содействии Россельхозбанка был реализован ряд значимых для отрасли проектов: введено в эксплуатацию 87 га тепличных комплексов, возведены крупнейшие животноводческие комплексы совокупной мощностью на 18,2 тыс. голов фуражного стада, открыты и модернизированы предприятия по переработке мясной и молочной продукции на 828,4 тыс. тонн/год.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).