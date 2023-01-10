Россельхозбанк в 2022 году предоставил 2,3 млрд рублей на развитие бизнеса в Кузбассе

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Срочный кредитный портфель юридических лиц в Кемеровском региональном филиале Россельхозбанка по состоянию на 31 декабря 2022 года составил порядка 5 млрд рублей. Всего же за 2022 год РСХБ в Кузбассе выдал на развитие бизнеса 2,3 млрд рублей.

«В 2022 году филиал продемонстрировал положительную динамику основных финансовых показателей и значительно нарастил клиентскую базу. Росту кредитного портфеля способствуют конкурентоспособные процентные ставки и выгодные условия по кредитам. Также мы постоянно расширяем и обновляем перечень действующих банковских продуктов», — отметил и. о. директора Кемеровского филиала Россельхозбанка Сергей Баженов.

В число основных заемщиков РСХБ в регионе входят агропредприятия и животноводческие комплексы. При этом одним из ключевых направлений работы банка традиционно остается выделение средств на сезонные работы: в 2022 году на их проведение филиал выдал аграриям свыше 1,5 млрд рублей, все они предоставлены в рамках льготного кредитования.

Портфель привлеченных Кемеровским филиалом банка средств на конец 2022 года составил свыше 24 млрд рублей, из них по юридическим лицам — 9,9 млрд рублей, по физическим лицам — 14,1 млрд.

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