В Кемерове состоится фестиваль Сергея Рахманинова

Фото: Филармония Кузбасса.

В 2023 году Россия празднует 150-летие Сергея Рахманинова - композитора, ставшего символом русской музыки во всем мире. В Кемерове его отметят Рахманиновским фестивалем, приуроченным к этой дате. А в рамках фестиваля 11 февраля состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра. В него включены три выдающихся произведения композитора: Вторая симфония, Рапсодия на тему Паганини и завораживающий своей красотой Вокализ, посвященный Антонине Неждановой, выдающейся русской певице и первой его исполнительнице.

Произведения прозвучат в исполнении Губернаторского симфонического оркестра под руководством дирижера Василия Шульги и исполнителя Ильдара Саубанова.

Начало концерта в 18.00, его можно будет посетить по Пушкинской карте.