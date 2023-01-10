Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды10 января 2023 6:13

В Кемерове состоится фестиваль Сергея Рахманинова

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Фото: Филармония Кузбасса.

Фото: Филармония Кузбасса.

В 2023 году Россия празднует 150-летие Сергея Рахманинова - композитора, ставшего символом русской музыки во всем мире. В Кемерове его отметят Рахманиновским фестивалем, приуроченным к этой дате. А в рамках фестиваля 11 февраля состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра. В него включены три выдающихся произведения композитора: Вторая симфония, Рапсодия на тему Паганини и завораживающий своей красотой Вокализ, посвященный Антонине Неждановой, выдающейся русской певице и первой его исполнительнице.

Произведения прозвучат в исполнении Губернаторского симфонического оркестра под руководством дирижера Василия Шульги и исполнителя Ильдара Саубанова.

Начало концерта в 18.00, его можно будет посетить по Пушкинской карте.