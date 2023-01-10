В Кемерове разработали схемы объезда для транзитного транспорта на время перекрытия улицы Сибиряков-Гвардейцев

В Кемерове разработали схемы объезда для грузового транзитного транспорта на время перекрытия улицы Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщили в администрации города.

Транзитные потоки с северного въезда (со стороны Красноярска) будут двигаться по привычным направлениям: через улицу Нахимова на Кузнецкий проспект, а также через улицу Терешковой на выезд из города.

Фото: администрация г. Кемерово

В случае необходимости выехать на Кузнецкий проспект с улицы Терешковой автомобилисты смогут воспользоваться путями через шоссе Леонова и Казачий тракт, а также через проспект Химиков и улицу Баумана.

Грузовой транспорт со стороны южного, новокузнецкого, въезда поедет в объезд центра города. Транзитные потоки будут двигаться в двух направлениях: на правый берег – по улице Терешковой, на Кузнецкий проспект – через шоссе Леонова и Казачий тракт, а также через проспект Химиков и улицу Баумана.

Фото: администрация г. Кемерово

Напомним, что с 24 января будут перекрыты для движения улицы Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина для проведения реконструкция дорог, трамвайных путей, а также строительства коммуникаций.