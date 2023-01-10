В Кузбассе будут судить мужчину, который обворовал магазин и распылил газ в лицо полицейскому

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новокузнецке 23-летнего парня будит судить за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Молодой мужчина, находясь на заработках в Шерегеше, украл в магазине несколько бутылок алкоголя. Продавцы сообщили о краже в полицию, и похитителя начали разыскивать. Стражи порядка заметили на улице мужчину, похожего по приметам на злоумышленника и попросили его остановиться. Однако тот внезапно распылил газ из баллончика в лицо одному из сотрудников и побежал. Полицейские задержали преступника.

Мужчина раскаялся в содеянном и возместил причиненный ущерб. Сейчас дело передано в суд.