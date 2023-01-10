МТС разогнала скорость мобильного интернета на первом в Сибири горнолыжном комплексе

Фото: Артем Штылев.

MTC расширила покрытие в сети 4G в районе горнолыжного комплекса Югус в городе Междуреченск. В результате скорость передачи данных здесь увеличилась в среднем на 40 процентов.

Междуреченцы и гости города, приехавшие покататься на Югусе, могут комфортно пользоваться привычными цифровыми сервисами на всех трассах и у подножья горы. Даже в часы максимальной нагрузки на сеть можно в считанные секунды загружать в соцсети тяжелый контент, пользоваться онлайн банком для оплаты услуг или вызывать такси через приложение. Кроме того, быстрый мобильный интернет МТС доступен воспитанникам и преподавателям Центра зимних видов спорта и двух СДЮШОР - по горным лыжам и прыжкам с трамплина.

- Югус - очень популярное у местных жителей место для активного отдыха. Зимой сюда приезжают покататься на горных лыжах и сноуборде, летом - погулять по живописной таежной тропе. Несмотря на то, что горнолыжный комплекс находится в городской черте, сигнал от ближайших к горе базовых станций мог быть недостаточным. Чтобы отдыхающие и спортсмены всегда были в сети 4G, мы развернули ее непосредственно на Югусе, - говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Гора Югус высотой 550 метров над уровнем моря находится на юго-восточной окраине Междуреченска. Для любительского катания и слалома здесь оборудованы четыре трассы длинной от 900 до 1400 метров, работают кресельный и бугельный подъемники, кафе, гостиница, прокат спортивного инвентаря.

Югус считается первым в Сибири горнолыжным комплексом. Его история началась в середине 60-х годов прошлого века со строительством первых трасс и образованием спортивный школы по горным лыжам. Позже здесь начали профессионально заниматься прыжками с трамплина. На Югусе регулярно проходят соревнования различного уровня. В феврале 2023 года Междуреченск примет участников и зрителей II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».