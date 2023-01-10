Суд назначил дату рассмотрения апелляции об изменении меры пресечения бывшему председателю правительства Кузбасса

Фото: пресс-служба АПК.

В Кемеровский областной суд поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, который обвиняется в мошенничестве. Оно было направлено в апелляционную инстанцию из-за представления прокурора, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что 7 декабря Центральный районный суд Кемерова избрал бывшему чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца – до 3 февраля 2023 года. Позже прокуратура обжаловала это решение. В апелляционном представлении прокурор просит отменить постановление суда первой инстанции и избрать для Телегина более строгую меру пресечения - в виде заключения под стражу.

Сообщается, что судебное заседание назначено 11 января.