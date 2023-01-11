В кузбасском городе сотрудники МЧС спасли из огня семь человек

Фото: архив "КП"

В Киселевске в двухэтажном многоквартирном доме на улице Дружбы произошел пожар. Подробности инцидента рассказали в МЧС Кузбасса.

О возгорании в оперативную службу сообщили жители дома. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из подъезда шел дым. Спасатели, используя специальные устройства, вывели на свежий воздух двоих человек. Еще пять человек были спасены из соседнего подъезда. Медицинская помощь никому из жильцов не потребовалась.

Одновременно с этим бойцы потушили огонь. В результате возгорания в квартире на первом этаже обгорела мебель, стена и потолок. Общая площадь пожара составила 12 кв.м.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.