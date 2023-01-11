В Новый год житель Кузбасса сел пьяным за руль и стал виновником смертельного ДТП

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47-летннего жителя Кузбасса приговорили к трем годам колонии за «пьяное» ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в Мариинском городском суде.

Трагедия произошла 31 декабря 2021 года. Нетрезвый водитель на Toyota Sprinter выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074. В результате аварии погиб 68-летний водитель отечественной машины.

После случившегося виновник аварии оплатил похороны погибшего и выплатил 500 тысяч рублей морального вреда.

Суд учел этот факт, а также другие смягчающие обстоятельства и назначил мужчине три года колонии-поселения. Кроме того водителю запретили на три года с момента выхода на свободу заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.