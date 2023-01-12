Мэр Кемерова объяснил, почему ремонт на улицах Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев начинают зимой

Фото: администрация г. Кемерово

Реконструкцию улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев решили начать зимой, потому что предстоит выполнить большой объем работ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

- Начинаем сейчас, потому что реально оцениваем объем предстоящих работ и наше короткое лето, - рассказал глава города, отметив, что специалистам предстоит проложить десятки километров коммуникаций и завершить все работы с асфальтобетоном до холодов.

Работы будут вестись одновременно на всех участках. На каждый уже определены подрядчики.

Напомним, что с 24 января в Кемерове стартует проект по реновации территории заискитимской части города. На первом этапе будут построены инженерные сети и реконструированы дороги и трамвайные пути. На время реконструкции будут закрыты для движения улицы Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев. О том, как будет организовано дорожное движение, читайте в нашем материале.