У жителя Кузбасса арестовали трактор из-за долгов по алиментам

В Кузбассе судебные приставы арестовали трактор у мужчины, задолжавшего по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Житель Крапивинского округа должен был выплачивать средства на содержание 12-летнего сына и 15-летней дочери, однако свои обязательства он исполнял нерегулярно и в итоге накопил 300 тысяч рублей долгов.

Мужчину ознакомили с материалами исполнительного производства, но он не оплатил задолженность в положенный срок. Тогда пристав вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату и средства должника, находящиеся в банке, также мужчине ограничили выезд за границу.

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области

Приставу удалось выяснить, что у кузбассовца есть трактор. Сотрудник ведомства вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства. А когда и это не помогло, то трактор пришлось арестовать. Теперь у должника есть 10 дней для оплаты долга по алиментам, иначе машину передадут на продажу.