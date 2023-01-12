В мэрии Кемерова прокомментировали предложение горожан сделать платным проезд в новом автобусе №25а

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Жители Кемерова обсуждают в соцсетях бесплатный временный автобусный маршрут №25а, который появится после закрытия на ремонт улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина. Одна из горожанок предложила мэру Кемерова сделать этот автобус платным.

В комментариях в телеграм-канале Дмитрия Анисимова кемеровчанка высказала опасение, что бесплатный автобус соберет «любителей халявы». При этом, по ее мнению, людям, живущим на Пионерском бульвар, 9 января и других улицах, для жителей которых и организовывается этот маршрут, придется «штурмовать» автобус, особенно в часы-пик. Женщина предложила сделать проезд платным, но цену за билет назначить символическую – 10 рублей.

- Может все-таки стоит подумать о пересадочном тарифе для данного маршрута или хотя бы чисто символической платы в 10 рублей? – написала горожанка.

Представители администрации отреагировали на предложение. Они объяснили, что из-за временного прекращения движения трамвая будут созданы неудобства жителям микрорайонов в границах территории комплексного развития. Дополнительный бесплатный маршрут вводится для того, чтобы расходы жителей на общественный транспорт не увеличились.

В комментариях прозвучали и другие предложения относительно нового автобусного маршрута. Так, один из пользователей считает, что закрытие двух улиц принесет неудобство не только жителям частного сектора, но и другим кемеровчанам.

- Бесплатный автобус даст отток пассажиров транспорта, следующего по Ленина. Все будут ждать халявный автобус. На мой взгляд, правильнее было бы снизить, к примеру, стоимость проездного на этот период до 1000 рублей и активировать граждан им пользоваться, - написал он.

Напомним, что автобус начнет курсировать с 24 января между улицей Сибиряков-Гвардейцев и проспектом Ленина.