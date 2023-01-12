МегаФон ускорил мобильный интернет для кемеровчан

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

МегаФон увеличил среднюю скорость мобильного интернета 4G в Кемерове. Оператор модернизировал порядка 150 базовых станций во всех жилых районах города - вблизи транспортных узлов и автомагистралей и деловых центров.

Связисты расширили емкость действующей сети связи в городе за счет рефарминга частот в диапазоне 1800 МГц. Это означает, что теперь сотни базовых станций оператора в Кемерове быстрее обслуживают тысячи запросов активных онлайн-пользователей и при этом плавно распределяют нагрузку на сеть. Модернизация объектов связи обеспечивает стабильную работу гаджетов в сети 4G, звонки в VoLTE, общение в мессенджерах и социальных сетях в любой городской локации.

Работы проводились в Кировском, Заводском, Центральном и Ленинском, Рудничном районах, включая Лесную Поляну. В зону улучшений телекоммуникаций попали кварталы вдоль большинства проспектов и улиц столицы – Кузнецкого, Советского, Шахтеров, Ленина, Притомского, Октябрьского, Ленинградского, Инициативной, Тухачевского, Весенней, Рутгерса и многих других. Связь стала стабильнее на улице, внутри помещений, в том числе в торгово-развлекательных и бизнес-центрах, гостиницах. Особое внимание было уделено объектам транспортной инфраструктуры города. Мобильный интернет стал быстрее на железнодорожном и автовокзале, а также в международном аэропорту им. А. А. Леонова.

«Комплексное развитие связи МегаФона по всему региону продолжается, улучшения на сети теперь прошли и в областном центре. В Кемерове мобильный трафик в среднем ежегодно увеличивается на 15-20%. Модернизация действующей инфраструктуры значительно повысит продуктивность использования современных цифровых сервисов у наших абонентов и позволит быть на связи с близкими в любом районе города», – отмечает директор МегаФона в Кемеровской области Александр Малов.

По данным МегаФона, самые активные абоненты живут в правобережной части города - в Рудничном и Кировском районах. В среднем, на одного пользователя здесь приходится 19,3 Гб и 19,1 Гб трафика соответственно. Жители левого берега чуть менее активны. Средний показатель трафика кемеровчанина из Заводского, Ленинского, и Центрального районов составляет 18,5 Гб.