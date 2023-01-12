Кузбасс вошел в топ-10 по количеству участников во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности

Кузбасс занял десятое место среди регионов по количеству участников во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Об этом рассказали в Банке России.

В этом году тестирование прошли более 31 тысячи жителей региона. При этом 86% из них сдали онлайн-зачет успешно.

В командном зачете - он проводился впервые - участвовало 1,5 тысячи кузбасских семей и 79% из них справились с заданиями на «отлично».

Для учащихся младших классов отдельно были добавлены вопросы о том, как разумно совершать покупки, распознавать уловки мошенников и другие. У взрослых участников сложности вызвал вопрос о получении льготной ипотеки. Так же многие не знают, как застраховать себя от крупных потерь в случае непредвиденной жизненной ситуации или как противостоять маркетинговым уловкам продавцов.

Каждый участник, успешно прошедший зачет, получил именной сертификат от организаторов - Банка России и Агентства стратегических инициатив.