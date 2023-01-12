Акция «Дед Мороз позвонит» от Goodline снова прошла в Кузбассе: как это было

Фото: Goodline.

Доброй акции от компании Goodline исполнилось 10 лет. За этот период неравнодушные сотрудники кузбасского провайдера дозвонились до 70 тысяч жителей региона и поздравили их с наступающим от лица Деда Мороза и его внучки. Заказать звонок можно было на удобную дату или на ближайшее время.

Количество желающих принять поздравление от Дедушки и его внучки неизменно растет, поэтому в этом году к команде сотрудников Goodline присоединилось рекордное количество волонтеров Кемеровского госуниверситета - более 100 человек.

Теплые пожелания и мудрые напутствия на следующий год получили малыши, подростки и взрослые - в проекте нет ограничений по возрасту. Для каждой возрастной категории Goodline подготовил уникальное поздравление: с подростками Дедушка шутил на слэнговом языке, взрослым выразил поддержку и пожелал терпения. Малыши читали волшебнику стихотворения, пели новогодние песни, делились планами и желаниями.

Фото: Goodline.

Каждый год команда проекта старается привносить что-то новое в добрую акцию: на этот раз на сайте помимо заказа звонка можно было посмотреть видеопоздравление от дедушки. Такой формат очень понравился самым маленьким деткам, которые хотят не только слышать волшебника, но и видеть его.

- Уже 10 лет подряд мы организуем добрую акцию для жителей Кузбасса, для нас это очень важный проект, главная цель которого - обменяться теплыми эмоциями и добром. Мы очень рады, что с каждым годом количество желающих получить поздравление от Дедушки Мороза и Снегурочки только растет, - добавила Татьяна Маргарян, заместитель директора по маркетингу Goodline.