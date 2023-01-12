В филармонии Кузбасса пройдет постановка «Казачья сюита»

Фото: филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова.

В филармонии Кузбасса пройдет «Казачья сюита» в субботу, 18 февраля, в 18.00.

В основе сюиты - танцевальный язык российских казаков: сольные вариации, символизирующие Волю казачью, мужские «куражные» пляски, обрядовые танцы, женские посиделки с игровыми элементами, большой казачий пляс.

Создателями постановки была проведена огромная работа по изучению этнографического материала сибирского казачества Кузбасса, особенностей его быта, календаря праздников, обрядов и воспитания сибирских казаков, а также по сбору песенно-танцевального материала казачества, изучению особенностей инструментального исполнения, разработке оркестровой партитуры.

К созданию «Казачьей сюиты» было привлечено большое количество специалистов - балетмейстеров, режиссеров, художников по костюмам, дизайнеров. Консультанты программы - казаки Кемеровского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, при поддержке которого уже много лет пользуется популярностью такой масштабный проект.

Исполнители:

Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп»

Художественный руководитель заслуженный артист России Виктор Селиверстов

Балетмейстер Андрей Зелтынь.

Концерт доступен по Пушкинской карте. Возрастное ограничение - 6+.