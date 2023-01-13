На кузбасской трассе перевернулась машина

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Беловском округе на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк - Междуреченск произошло ДТП с «перевертышем». Обстоятельства случившегося рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла из-за того, что 42-летний водитель грузовика «Шакман», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил автомобилю «Лада Калина», который ехал по главной дороге. Чтобы избежать столкновения 36-летний водитель легковушки резко повернул направо, не справился с управлением и в результате машина опрокинулась.

В момент ДТП в салоне «Лады» находился один водитель, он не пострадал

Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении водителя грузовика административный протокол по части 2 статьи 12.13 КРФ об АП «Нарушение правил проезда перекрестков».