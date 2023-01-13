На Новый год в Шерегеше активнее катались туристы из Новосибирска, а москвичи «чилили» под горой

Фото: Влад Лазутин.

МТС выяснила, как провели новогодние каникулы гости горнолыжного курорта Шерегеш. Как показал анализ агрегированных обезличенных данных, в начале года туристы больше времени провели на трассах в секторах А и Б. В секторе Е чаще сидели в кафе.

В этом сезоне в Шерегеше запустили первую трассу с вечерним освещением, и многие туристы решили провести последние часы уходящего года не за столом с оливье, а на лыжах или на доске. В прошлые годы «ночная жизнь» в этот день была сконцентрирована под горой и в поселке.

На каникулах, с 31 декабря по 9 января, горнолыжники и сноубордисты серфили в сети на трассах в два раза больше, чем год назад. Как и в прошлые сезоны, самым популярным местом для селфи стала вершина Зеленой. Именно здесь сделаны и загружены большинство фото и видео с горы. На трассах чаще, чем раньше, выходили в сеть в секторах А и Б. Причем, в основном это были туристы из Кузбасса и Новосибирска. В секторе Е предпочитали провести в интернете минуты отдыха между подъемами и спусками: больше всего гигабайт загрузили в районе кафе у подножья. Как правило, чаще «чилили» москвичи. В целом на каникулах в Шерегеше больше, чем в прошлом году, катались и проводили досуг под открытым небом.

- Отчасти это можно объяснить хорошей погодой: туристы проводили на горе больше времени, и чаще выходили оттуда в интернет. Было снежно и тепло, что позволяло комфортно пользоваться смартфоном даже на открытых подъемниках. К началу сезона мы запустили под горой новую базовую станцию, которая позволила разгрузить сеть в секторах А и Б, и модернизировали оборудование в секторе Е и на вершине горы. Аналогичные работы провели в поселке. В результате скорость передачи данных на курорте в среднем выросла на треть, - говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Как показывает геоаналитическая платформа МТС Geoeffect, больше всего на каникулах в Шерегеше побывало жителей крупнейших городов Кузбасса. Из представителей других регионов на Зеленой в первые дни года чаще других отдыхали новосибирцы, москвичи и петербуржцы. Останавливаться на курорте туристы в среднем предпочитали на три-четыре дня.