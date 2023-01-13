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НовостиОбщество13 января 2023 8:20

В Кузбассе судебный пристав спас человека

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Новокузнецке судебный пристав спас человека, которому стало плохо рядом со зданием суда. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП России по Кемеровской области-Кузбассу.

Фото: Главное управление ФССП России по Кемеровской области-Кузбассу.

Фото: Главное управление ФССП России по Кемеровской области-Кузбассу.

Сержант внутренней службы Артем Борисов, неся службу в здании Кузнецкого районного суда, увидел по камере видеонаблюдения, что стоящему на крыльце человеку стало плохо. По всем признакам у мужчины случился эпилептический приступ. Судебный пристав вызвал медицинскую бригаду и, пока ехала скорая, провел все необходимые в таких случаях мероприятия, чтобы обеспечить пострадавшему свободное дыхание. Прибывшие медики подтвердили, что у мужчины был эпилептический приступ.

В ГУФССП по Кемеровской области отметили, что судебные приставы проходят различную подготовку, в том числе тактико-специальную, где учатся навыкам оказания первой помощи.