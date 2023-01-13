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НовостиОбщество13 января 2023 15:20

В Кемерове появится новая площадь

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Новая площадь появится у пересечения улиц Соборная и Сибиряков-Гвардейцев.

Новая площадь появится у пересечения улиц Соборная и Сибиряков-Гвардейцев.

Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Центральном районе Кемерова появится новая площадь. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Новая площадь – пока безымянная- будет располагаться на пересечении улиц Соборная и Сибиряков-Гвардейцев. Ее построят в ходе реновации заискитимской части города. Правда, более точные сроки кемеровский градоначальник называть не стал.

- Мы ее благоустроим, построим там магазины, кафе, сделаем так, чтобы эта площадь стала новой точкой притяжения горожан, сказал Дмитрий Анисимов.

Напомним, в 2022 году такими новыми точками притяжения стала набережная реки Томь у Московской площади и памятник Воину-освободителю вблизи президентского кадетского училища.