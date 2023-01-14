В кузбасском селе открылся современный ФАП

Жители села Ступишино смогут воспользоваться медицинской помощью рядом с домом. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В селе Ступишино Тяжинского округа после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. Здание отремонтировали по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Сумма финансирования составила три миллиона рублей.

- Мы ведем планомерную работу по совершенствованию оказания медицинской помощи населению в городах и в сельских территориях. Теперь жители села Ступишино и близлежащих населенных пунктов будут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях. В помещении сделали ремонт, здесь стало светло и уютно, ФАП оснастили необходимым медицинским оборудованием, — отметил Сергей Цивилев.

В Ступишино проживают 350 человек, в том числе 70 детей, теперь они будут получать медицинские услуги рядом с домом.

Всего в 2023 году в Кузбассе планируют открыть 42 фельдшерско-акушерских пункта, еще два - капитально отремонтировать.