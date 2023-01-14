Кузбассовцы смогут напрямую позвонить министрам региона по здравоохранению и социальной защите

Дмитрий Беглов будет отвечать на вопросы кузбассовцев целых два часа. Фото: Федор БАРАНОВ

В КУзбассе продолжаются прямые линии чиновников с населением области. С 16 по 20 января 2023 года кузбассовцы смогут напрямую пообщаться со следующими представителями региональной власти:

16 января (понедельник), с 15:00 до 17:00 – Вуйциков Алексей Юрьевич — и. о. начальника департамента административных органов администрации правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-52-82.

17 января (вторник), с 15:00 до 16:00 – Старосвет Леонид Владимирович — заместитель председателя правительства КуZбасса – министр промышленности и торговли Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-78-61.

18 января (среда), с 15:00 до 16:00 – Турбаба Ольга Владиславовна — заместитель губернатора Кузбасса (по внутренней политике), тел. 8 (3842) 58-42-33.

– с 15:00 до 17:00 - Федюнина Елена Геннадьевна — министр социальной защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.

– с 15:00 до 17:00 - Беглов Дмитрий Евгеньевич — министр здравоохранения Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84.

19 января (четверг), с 15:00 до 17:00 – Дудаков Евгений Михайлович — начальник инспекции государственного строительного надзора Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-70-12.

20 января (пятница), с 15:00 до 17:00 – Пытченко Константин Владимирович — министр экономического развития Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-72-67.