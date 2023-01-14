В Кузбассе восстановили движение на участке автодороги Р-255 «Сибирь», где произошло ДТП с пятью жертвами

Движение по федеральной трассе возле места ДТП было перекрыто около пяти часов. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе восстановили движение в Топкинском район на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь», перекрытом ранее из-за аварии с пятью погибшими. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, ДТП на 233-километре федеральной автодороги между пассажирским автобусом и автомобилем ZAZ Chance произошло около 12.45. После столкновения легковой автомобиль разорвало на части, которые разлетелись по всей дороге, а автобус развернуло и он перегородил обе полосы.

Движение было перекрыто более пяти часов для установления всех обстоятельств аварии, а так же для ликвидации последствий ДТП. Все это время транспорт отправляли в объезд по обходу Кемерова, а сотрудники госавтоинспекции обеспечивали безопасность движения.