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НовостиПроисшествия14 января 2023 11:47

В Кузбассе восстановили движение на участке автодороги Р-255 «Сибирь», где произошло ДТП с пятью жертвами

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Движение по федеральной трассе возле места ДТП было перекрыто около пяти часов.

Движение по федеральной трассе возле места ДТП было перекрыто около пяти часов.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе восстановили движение в Топкинском район на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь», перекрытом ранее из-за аварии с пятью погибшими. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, ДТП на 233-километре федеральной автодороги между пассажирским автобусом и автомобилем ZAZ Chance произошло около 12.45. После столкновения легковой автомобиль разорвало на части, которые разлетелись по всей дороге, а автобус развернуло и он перегородил обе полосы.

Движение было перекрыто более пяти часов для установления всех обстоятельств аварии, а так же для ликвидации последствий ДТП. Все это время транспорт отправляли в объезд по обходу Кемерова, а сотрудники госавтоинспекции обеспечивали безопасность движения.