На федеральной трассе в Кузбассе ограничили движение фур из-за снегопада

Поездки во время сложных погодных условий несут повышенные риски.

На участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь», проходящей по Кемеровскому району, ограничили движение для грузовых автомобилей из-за сложных погодных условий, возникших из-за снегопада и метели. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Кемеровской области.

В сторону Красноярска все большегрузы на 308 километре трассы отправляют в объезд по автодороге «Кемерово-Анжеро-судженск», аналогично большегрузы идут по этой же трассе в объезд перекрытого участка и со стороны Мариинска в Кемерово. Легковых автомобилей и автобусов ограничение не качается.

Госавтоинспекция Кузбасса просит водителей учитывать данную информацию и по возможности отказаться от поездок по межгороду. Если это невозможно, то двигайтесь со скоростью, обеспечивающей безопасность и возможность постоянного контроля за поведением своего автомобиля и дорожной ситуацией. Не обгоняйте и не совершайте резких маневров, соблюдайте достаточную дистанцию и боковой интервал!

Обязательно пристегнитесь и следите, чтобы все пассажиры были пристегнуты!