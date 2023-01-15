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НовостиПроисшествия15 января 2023 6:05

В Кузбассе сошел с рельсов вагон с углем

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе сошел с рельсов вагон с углем. ЧП не повлияло на движение пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошел 15 января в 5:27 на станции Белово. Один полувагон с углем сошел при отправлении грузового поезда.

В результате ЧП никто не пострадал, инфраструктура также не была повреждена. Движение на станции не прерывалось.

Сейчас на месте работает восстановительный поезд. Комиссия Западно-Сибирской железной дороги устанавливает причины случившегося.