Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе сошел с рельсов вагон с углем. ЧП не повлияло на движение пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошел 15 января в 5:27 на станции Белово. Один полувагон с углем сошел при отправлении грузового поезда.

В результате ЧП никто не пострадал, инфраструктура также не была повреждена. Движение на станции не прерывалось.

Сейчас на месте работает восстановительный поезд. Комиссия Западно-Сибирской железной дороги устанавливает причины случившегося.