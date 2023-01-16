В ДТП с участием трех автомобилей в Кузбассе погибли два человека

Фото: ГИБДД Кузбасса

В массовом ДТП в Новокузнецке погибли два человека. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария случилась сегодня около 11:40 на Бызовском шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Zafira, выполняя разворот из крайней правой полосы, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении служебным автобусом, который перевозил 16 работников одного из предприятий. После этого автобус отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с КамАЗом

В результате ДТП погибли водители легкового и грузового автомобилей. Пассажир легковушки, а также водитель и два пассажира автобуса были травмированы.

Фото: ГИБДД Кузбасса

Сейчас полицейские работают на месте аварии, обеспечивая безопасность и регулируя движение транспорта.

Напомним, что по факту ДТП прокуратура Кузбасса организовала проверку.