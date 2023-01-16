Россельхозбанк и «Сколково» продолжают международное сотрудничество в агротехе

Фото: Пресс-служба АО Россельхозбанк.

Вторая отраслевая встреча по развитию сотрудничества в международной агроиндустрии состоялась в «Сколково» при поддержке Россельхозбанка. Опытом и практическими инструментами работы поделились представители Торгового представительства России в Китае, представители Министерства сельского хозяйства России в Китае, руководство Агро-Технологического Института РУДН, крупнейших производственных и инвестиционных компаний КНР.

Ена встрече обсуждались экспорт российской агропродукции, развитие научного и бизнес-сообщества, особенности российских агро и фудтех стартапов по мнению китайских инвесторов, экосистема для фермеров «Свое» от Россельхозбанка, а также возможности софтлендинговых программ для китайских стартапов от Департамента международного сотрудничества Фонда «Сколково».

По мнению директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елены Батуровой, кооперация с представителями Китая, являющегося мировым лидером по использованию цифровых маркетплейсов, и межстрановый обмен опытом дадут новые идеи для развития экосистемы РСХБ «Свое», а также будут способствовать установлению новых партнерств, которые буду полезны для развития инноваций в агросекторе в обеих странах.

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