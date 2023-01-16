Мобилизованным кузбассовцам отправили подарки от земляков

Вместе с продуктами бойцам везут теплые вещи и письма с добрыми пожеланиями. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В понедельник, 16 января, из Кемерова в Донбасс отправился очередной гуманитарный груз. В фургоне - подарки, которые кузбассовцы собрали для своих мобилизованных земляков в рамках акции «Посылка солдату» в течение декабря.

Бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине, грузовой автомобиль везет: 25 килограммов конфет, 30 литров меда и варенья, 720 плиток шоколада, 10 коробок печенья, более 2 400 банок сгущенного молока и более трех тысяч банок тушенки, а также 240 пачек чая, 65 банок и 15 тысяч пакетиков с кофе. Также мобилизованным кузбассовцам доставят три печки-буржуйки, 130 пар теплых носков, 140 пар рукавиц и 80 пар перчаток, средства личной гигиены и антисептики. Кроме того, сотрудники и воспитанники школ, детских садов и неравнодушные жители Кузбасса передали защитникам Отечества 1 600 писем и открыток со словами поддержки.