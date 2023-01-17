В кемеровской поликлинике открылась современная ПЦР-лаборатория

Фото: Минздрав Кузбасса.

В Кемерове появилась еще одна современная ПЦР-лаборатория - она открылась на базе поликлиники № 1 Кемеровской городской клинической больницы № 4. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В лаборатории установлено современное оборудование, которое позволяет делать 360 исследований за смену.

Сейчас специалисты делают здесь исследования мазков на коронавирус, в планах - исследования крови на генетическую предрасположенность к раку молочной железы и яичников. Летом начнут проводить анализы на энцефалит и боррелиоз.