В Кузбассе осудили мужчину, который просил девочку-подростка прислать ему интимные фото

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе вынесен приговор 51-летнему мужчине, который развращал девочку-подростка. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Летом 2021 года житель Кузбасса убедил знакомую девочку, которой на тот момент не было 14-ти лет, прислать ему свою интимную фотографию. Школьница выполнила просьбу, тогда мужчина потребовал новый снимок. Девочка рассказала о настойчивом знакомом матери, и та обратилась в правоохранительные органы.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Житель Кузбасса признал вину частично: он утверждал, что не знал возраста девочки. Мужчине была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Обвиняемый был признан вменяемым, но при этом ему поставили диагноз «расстройство сексуальных предпочтений».

Суд признал жителя области виновным и назначил ему четыре года колонии общего режима.