Россельхозбанк помогает студентам-аграриям получить опыт работы в отрасли

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк и цифровая платформа «Я в Агро» запустили Клуб Амбассадоров для студентов аграрных и технологических вузов России. Самые активные учащиеся смогут заключить контакт с ведущими работодателями агропромышленного комплекса.

По словам директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елены Батуровой, выпускники агровузов, обладая качественными теоретическими знаниями, зачастую не понимают, как выстроены процессы на предприятиях АПК. Именно поэтому работодатели отдают предпочтение людям с опытом работы. Клуб Амбассадоров и платформа «Я в Агро» были созданы именно для того, чтобы устранить этот разрыв, дать студентам знания о реальных бизнес-процессах, а также сформировать позитивный имидж агропрофессий.

Чтобы стать членом Клуба, студенту необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на платформе «Я в Агро», подписаться на Telegram-канал проекта, вступить в закрытый чат амбассадоров, а затем выполнять реальные задания, в том числе, рассказывать однокурсникам о возможностях платформы, стажировках, вакансиях в АПК, делиться своим опытом выбора профессии со школьниками. Амбассадоры будут встречаться с представителями отрасли, проводить интервью, участвовать в совместных проектах, стажироваться в ведущих компаниях АПК.

Самые активные студенты попадут на оплачиваемую стажировку в Россельхозбанк.

В 2023 году Клуб планирует провести встречи с ведущими работодателями АПК, тренинги по навыкам лидерства и проектной работы, а также организовать несколько совместных проектов.

Партнерский материал.

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