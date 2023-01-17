В Кузбассе образован Комитет семей воинов Отечества

Фото: пресс-служба АПК

Идею создания новой общественной организации, озвученную матерями военнослужащих, одобрил президент РФ Владимир Путин

Возглавила региональную структуру Наталья Иванова, директор кемеровской школы №82. У нее есть и опыт общественной работы - она занимается патриотическим воспитанием молодежи, помогает семьям педагогов, мужья которых участвуют в специальной военной операции.

Во вторник, 17 января, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обсудил с Натальей Ивановой планы общественниц.

- Важно, чтобы семьи мобилизованных на время их службы не испытывали каких-либо неудобств и психологического дискомфорта. За ними закреплены 1 300 соцработников, они оказывают всестороннюю помощь, но поддержка земляков тоже важна. В каждом муниципалитете должны быть такие объединения неравнодушных кузбассовцев, готовых поддерживать семьи наших героев, отметил глава региона.

Общественная приемная регионального Комитета семей воинов Отечества (https://t.me/ksvo_kuzbass) будет размещаться на базе Союза женщин Кузбасса по адресу: г.Кемерово, проспект Советский, 60.

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