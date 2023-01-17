В Кузбассе пройдет «Неделя авиации»

Фото: пресс-служба АПК

Она приурочена к юбилейным торжествам по случаю 100-летия гражданской авиации.

С 9 по 15 февраля в государственных учреждениях культуры региона, как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, будет организован цикл встреч молодежи с пилотами гражданской авиации «О небе и о себе». Для детей и молодежи также пройдут экскурсии с посещением международных аэропортов в Кемерове и в Новокузнецке. А оба города станут столицами празднования юбилея. 9 февраля - именно в этот день по указу Президента РФ официально отметят 100-летие гражданской авиации - там состоятся, к примеру, концертные программы, в которых выступят лучшие коллективы региона.

- В Кузбассе сильная авиационная история, для нас это очень важное событие. В честь людей, которые создавали гражданскую авиацию Кузбасса, мы должны провести этот праздник достойно, - подчеркнул глава региона Сергей Цивилев на прошедшем в региональной администрации заседании оргкомитета по подготовке празднования юбилея.

Одним памятным днем и даже памятной неделей в Кузбассе не ограничатся. Мероприятия в честь 100-летия отечественной гражданской авиации планируется проводить в течение всего года. Так, по распоряжению губернатора в школах, вузах и ссузах состоятся уроки, посвященные гражданской авиации в Кузбассе. Приобщатся к юбилею и пассажиры кузбасских аэропортов - там будут установлены стенды, посвященные истории авиации в регионе.