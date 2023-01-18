В Кемерове отменили крещенские купания в двух местах

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кемерове на Крещение не будут работать купели в зоне отдыха «Чайка» и на базе ГИМС. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причины отмены крещенских купаний не уточняются.

При этом будет увеличено время работы купели на Красном озере. Она откроется в 22.00 в среду, 18 января, а завершит работу в 20.00 19 января. Ранее планировалась, что эта купель будет открыта только 19 января.

Кроме того, будет работать купель храма Воскресения Христова (родник на проспекте Притомский, 15) - с 21.00 18 января до 20.00 19 января.

Напомним, что в местах проведения купаний будут дежурить спасатели и сотрудники скорой помощи. Для обогрева установят палатки и организуют горячий чай.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, где в Кемерове будут организованы купели, какая будет погода на Крещение и как правильно совершать обряд омовения.