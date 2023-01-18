Кемеровчанина с опасным заболеванием принудительно отправили на лечение

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове судебные приставы понудительно отправили на лечение мужчину с открытой формой туберкулеза. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

В суд с административным иском о принудительной госпитализации мужчины обратилась медицинская организация. Горожанин состоял на диспансерном учете, однако сбежал из больницы, прервав курс лечения. При этом, покинув диспансер, кемеровчанин свободно передвигался по городу, посещал общественные места, не предупреждая окружающих о наличии у него заболевания.

Судебные приставы обнаружили мужчину в его квартире и вручили ему требование о принудительной госпитализации. Вместе с сотрудниками медицинского учреждения они доставили больного в противотуберкулезный диспансер.