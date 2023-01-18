Кемеровчан приглашают в филармонию на Steinway-вечер

Пианист Петр Лаул. Фото: peterburg2.ru

Очередной Steinway-вечер в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонии «Всероссийские филармонические сезоны» состоится в кемеровской филармонии в воскресенье, 12 февраля. Steinway-вечера - это сольные выступления приглашенных пианистов, наполненные звучанием рояля марки Steinway&Sons, это магия черных и белых клавиш, классика фортепианного искусства. 12 февраля за роялем - всемирно известной фирмы – лауреат международных конкурсов Петр Лаул из Санкт-Петербурга. . В программе прозвучат произведения Бетховена, Шуберта, Вебера, Шопена, Листа, Дебюсси и Равеля. Начало концерта в 17.00

Разносторонний, яркий пианист молодого поколения, Петр Лаул получил образование в Средней специальной музыкальной школе-лицее при Санкт-Петербургской консерватории в классе профессора Александра Сандлера, под чьим руководством продолжил обучение в Санкт-Петербургской консерватории и аспирантуре. С 2002 ведет класс специального фортепиано в консерватории и школе-лицее, с 2015 года – доцент консерватории.

Петр Лаул – лауреат международных конкурсов в Бремене (Германия, 1995; 1997) и конкурса имени Скрябина в Москве (2000).

Пианист интенсивно выступает с сольными концертами – его имя можно увидеть на афишах Большого и Малого залов Санкт-Петербургской филармонии, Концертного зала Мариинского театра, Большого и Малого залов Московской консерватории, Концертного зала им. П. И. Чайковского (Москва).

Особое внимание Пет Лаул уделяет камерному музицированию. Среди его постоянных партнеров – Илья Грингольц, Максим Венгеров, Виктор Третьяков, Граф Муржа, Алена Баева, Борис Андрианов, Александр Бузлов.