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НовостиОбщество18 января 2023 6:52

Новокузнечанку оштрафовали за оскорбление регистратора в поликлинике

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Новокузнечанку оштрафовали за оскорбление регистратора в поликлинике.

Новокузнечанку оштрафовали за оскорбление регистратора в поликлинике.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Кемеровской области подвели итоги проверки, проведенной по обращению новокузнечанки – регистратора детской поликлиники в Кузнецком районе города.

Женщина пожаловалась на ущемление своих прав в октябре 2022 года:: по ее словам, 33-летняя местная жительница в ходе общения с регистратором начала ее оскорблять, в том числе нецензурно, чем унизила ее честь и достоинство.

Результаты проверки подтвердили данный факт и правонарушительницу привлекли к административной ответственности по статье «оскорбление». В качестве наказания суд назначил новокузнечанке штраф в размере три тысячи рублей.

Постановление суда в законную силу пока не вступило, и у оштрафованной женщины есть право обжаловать это решение.