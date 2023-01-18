Новокузнечанку оштрафовали за оскорбление регистратора в поликлинике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Кемеровской области подвели итоги проверки, проведенной по обращению новокузнечанки – регистратора детской поликлиники в Кузнецком районе города.

Женщина пожаловалась на ущемление своих прав в октябре 2022 года:: по ее словам, 33-летняя местная жительница в ходе общения с регистратором начала ее оскорблять, в том числе нецензурно, чем унизила ее честь и достоинство.

Результаты проверки подтвердили данный факт и правонарушительницу привлекли к административной ответственности по статье «оскорбление». В качестве наказания суд назначил новокузнечанке штраф в размере три тысячи рублей.

Постановление суда в законную силу пока не вступило, и у оштрафованной женщины есть право обжаловать это решение.