Кемеровчанка попросила увеличить количество автобусов с валидаторами

Фото: архив "КП". Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Одна из жительниц Кемерова пожаловалась на то, что в некоторых городских автобусах нет валидаторов или кондукторов. Из-за этого пассажирам в час пик попросту невозможно пробраться к водителю для оплаты проезда.

Администрация города пояснила, что в настоящий момент валидаторы уже есть в 142 автобусах. В остальных их тоже добавят, но позже.

Кемеровчанка отметила, что в случае, если нет валидаторов, то нужен кондуктор по той же причине: пройти через толпу к водителю иногда становится невозможно.