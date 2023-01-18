В Кузбассе на семь процентов сократилось количество преступлений

В 2022 году полицейские Кемеровской области раскрыли более 24 600 преступлений. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В главке кузбасской полиции в среду, 18 января, состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подвели итоги 2022 года. И согласно цифрам, озвученным начальником ГУ МВД России по Кемеровской области Геннадием Корниенко, количество всех преступлений - краж, грабежей, убийств, мошенничеств, стало меньше на семь процентов, по сравнению с предыдущим – 2021 годом. На те же 7 % сократилось и количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Всего в 2022 году полицейские Кемеровской области раскрыли более 24 600 преступлений и задержали свыше 19 000 подозреваемых лиц.

Также полиция Кузбасса стала лучшей в Сибири и одной из лучших в стране по розыскной работе – были найдены свыше 2 000 без вести пропавших человек и 1500 - из числа тех, кто скрылся от суда и следствия.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, присутствовавший на коллегии ГУ МВД России по Кемеровской области, поблагодарил сотрудников полиции за слаженное и оперативное реагирование на вопросы общественной безопасности и наградил особо отличившихся в служебной деятельности.