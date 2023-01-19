В Кузбассе двое мужчин погибли в огне

В Кузбассе проводятся доследственные проверки по факту двух пожаров, в результате которых погибли люди. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Фото: СК РФ по Кемеровской области

Оба пожара произошли 17 января. Первый случился в многоэтажном доме в Прокопьевском районе. Ночью соседи почувствовали запах гари и вызвали сотрудников МЧС. После тушения возгорания спасатели обнаружили в квартире тело 59-летнего хозяина. Второй пожар произошел в частном доме в Ленинске-Кузнецком. Сотруднки МЧС, потушив огонь, нашли в квартире мертвого 40-летнего мужчину. В следственных органах отметили, что оба погибшие злоупотребляли спиртным. По предварительным данным, причиной трагедий стало неосторожное обращение с огнем при курении.