В Кузбассе будут судить водителя за смерть дочери в ДТП

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе в суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который сел пьяным за руль и совершил смертельное ДТП. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в октябре 2022 года. Мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде, при этом в салоне находилась его девятилетняя дочь. Совершая обгон, водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. В результате аварии девочка погибла.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что мужчина мало того, что был нетрезв, так и не имел прав на управление автомобилем.

Обвиняемый сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном. Сейчас дело передано в суд.