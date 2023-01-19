Кузбасские студенты пожаловались на условия в общежитии

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Студенты КузГТУ пожаловались на то, что их отправляют жить в общежитие с непригодными условиями. Сообщение учащихся опубликовано в соцсетях.

Студенты рассказали, что в связи с ремонтом третьего общежития их вынуждают переселиться в здание, расположенное на улице Космической, 6а. Там, по словам авторов поста, «ужасное состояние», в частности, сгнившие деревянное окна, которые не держат температуру, покрытые плесенью стены в жилых комнатах, туалеты без перегородок. Кроме того, общежитие расположено на расстоянии более четырех километров от вуза, из-за чего студентам сложно туда добираться.

Учащиеся предложили, чтобы их переселили в общежитие КузГТУ №4, ремонт в котором будет скоро завершен.

- Соседнее общежитие КузГТУ, которое сейчас в процессе ремонта (№ 4) обещают сдать в эксплуатацию в сентябре этого года. Так почему же нельзя просто потерпеть полгода, и студентов из третьего общежития переселить в отремонтированное четвертое, а не начинать переезд, который не устраивает ни одного студента и их родителей? – написали учащиеся.

Они также рассказали, что написали петицию с просьбой не переселять их в общежитии на улицу Космическую, однако ответ им не поступил.