В Кузбассе пройдет профилактическая акция «Встречная полоса»

Фото: ГИБДД Кузбасса

20 января в Кузбассе пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Главная цель акции - предупреждение ДТП, происходящих из-за выезда водителей на полосу встречного движения. В прошлом году из-за этого в регионе произошло 40 аварий, в результате которых погиб 61 человек, 58 получили травмы. В этом году опасные маневры кузбасских водителей уже унесли жизни 16 человек.

В ходе профилактической акции на аварийно-опасных участках дорог выставят дополнительные экипажи инспекторов Госавтоинспекции и других служб полиции. Автомобилистов, нарушивших правила, связанные с выездом на встречную полосу, ждет штраф 5000 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев. За повторное нарушение права могут отобрать на год. В 2023 году сотрудники ГИБДД уже пресекли более 520 подобных нарушений.