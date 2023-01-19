В Кузбассе группу мошенников осудили условно за кражу 1,6 млн рублей

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемеровской области три мошенника, совершившие 22 преступления на сумму более 1,6 млн рублей, получили условные сроки. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

30-летняя жительница Новосибирска сговорилась с двумя кемеровчанами 22 и 28 лет, которые работали менеджерами по продаже сотовых. Женщина имела десятки ксерокопий чужих паспортов. Она находила в Новосибирске людей, которые соглашались выступить в роли заемщиков, отдавала им нужный пакет документов, включая копии чужих документов, и направляла в Кемерово к «своим» менеджерам. Те, в свою очередь, оформляли на подставных клиентов кредиты на приобретение различных товаров. После этого организатор продавала гаджеты, а деньги подельники делили между собой. В результате действий мошенников был причинен ущерб пяти кредитно-финансовым организациям на общую сумму более 1,6 млн рублей.

Суд признал фигурантов виновными и приговорил организатора к 4,5 годам лишения свободы условно. Одному из ее подельников дали 2,5 года условно, другому – 3 года 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, осужденных обязали возместить ущерб.