Авиационная группа «Стрижи» вновь выступит в Кузбассе

Фото: архив АПК.

В Кузбасс вновь прилетит легендарная авиагруппа высшего пилотажа «Стрижи». Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Пилотажная группа уже дважды выступала в нашем регионе: на 300-летие Кузбасса и на День шахтера в 2022 году. В этом году праздничная программа с участием «Стрижей» также запланирована на День шахтера. В кузбасское небо МиГ-29 поведет командир пилотажной группы, кузбассовец Денис Кузнецов.

- У нас вызывает большой восторг именно выступления в Кузбассе. Хоть сам я из Юрги, но я не говорю лично за себя, а за всю свою пилотажную группу. Для всех моих ребят это очень большая честь. Когда мы только летим сюда, накапливаем большой опыт. Плюс полеты здесь. Если заметили, мы уже два раза выступали в Кузбассе, и ни один раз наши выступления не повторялись, - рассказал командир «Стрижей» во время экскурсии по кемеровскому парку Жукова.