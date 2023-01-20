В Кузбассе двух мужчин отправили в колонию за нападение на таксиста

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анжеро-Судженске двух мужчин признали виновным в нападении на таксиста. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года. В автомобиль к 55-летнему горожанину, подрабатывающему таксистом, сели два пассажира. Когда водитель привез их к указанному адресу, они вместо денег достали ножи и, угрожая, потребовали пройти с ними в дом. Там мужчины связали таксисту руки и забрали из его карманов 4500 рублей. Сначала подельники собирались угнать автомобиль, но потом решили заставить водителя возить их по разным адресам. Через несколько часов вояжа преступники вышли из автомобиля и скрылись. Пострадавший таксист обратился в полицию, и разбойников задержали по горячим следам. В доме одного из них были обнаружены ножи, которыми они угрожали водителю.

Оба мужчины ранее уже были судимы. На них завели уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ч. 4 ст. 166 УК РФ) и «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Суд признал обвиняемых виновными, назначив одному из них пять лет лишения свободы, а второму - четыре года колонии строгого режима.